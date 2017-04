In der Türkei haben die Bürger über die von Staatschef Erdogan angestrebte Einführung eines Präsidialsystems abgestimmt.

Rund 55 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, in einem Referendum für oder gegen die dafür nötige Verfassungsänderung zu votieren.



Zurzeit läuft die Auszählung der Stimmen. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Letzte Umfragen sagen eine knappe Mehrheit für die Pläne voraus.



Menschenrechtler und Vertreter der prokurdischen Partei HDP berichten unterdessen von Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. So sei Beobachtern der Zugang zu Wahllokalen verweigert oder erst mit Verzögerung erlaubt worden. Außerdem sollen in mehreren Provinzen Wähler zur offenen Abstimmung gezwungen worden sein.



Durch die geplante Reform würde die Macht des Staatschefs deutlich ausgeweitet. Unter anderem würde das Amt des Ministerpräsidenten künftig entfallen. Die Opposition warnt vor einer Ein-Mann-Herrschaft.