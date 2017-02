Türkei Referendum über Verfassungsreform im April

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (dpa-Bildfunk / AP / Presidential Press Service / Kayhan Ozer)

In der Türkei wird am 16. April in einer Volksabstimmung über die Verfassungsreform entschieden.

Dieser Termin wurde jetzt von der Wahlkommission bestätigt. Mit der Reform soll ein Präsidialsystem eingeführt werden, dass Staatschef Erdogan mehr Macht einräumen und das Parlament schwächen würde. Erdogan hat den vom Parlament gebilligten Entwurf bereits unterzeichnet. Während die Regierung den Schritt mit der Bedrohung durch den Terrorismus begründet, spricht die Opposition von der Festschreibung einer autoritären Ein-Mann-Herrschaft.