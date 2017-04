Die türkische Wahlkommission hat Vorwürfe zurückgewiesen, beim Referendum gestern seien ungültige Stimmzettel verwendet worden.

Die Unterlagen seien trotz fehlenden Behördenstempels "echt und korrekt" gewesen, zitiert die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Chef der Kommission, Güven. Er widersprach damit Oppositionsführer Kilicdaroglu. Der Vorsitzende der Partei CHP hatte die Wahlkommission kritisiert, als diese während der Abstimmung ankündigte, auch ungestempelte Stimmzettel als gültig zu werten. Die CHP will deshalb das Ergebnis anfechten.

Nach offiziellen Angaben hat Präsident Erdogan das Verfassungsreferendum mit 51,4 Prozent gewonnen. Erste Änderungen können bereits in Kürze in Kraft treten: Erdogan kann beispielsweise wieder Mitglied und Vorsitzender seiner Partei AKP werden und sie in den nächsten Wahlkampf führen.

Die Bundesregierung hat die türkische Staatsführung zum respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften aufgefordert. Der knappe Ausgang der Abstimmung zeige, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten sei, heißt es in einer Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel.