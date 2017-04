Unabhängige Wahlbeobachter in der Türkei haben den Verlauf des Verfassungsreferendums als mangelhaft kritisiert.

In einem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit und von Abgesandten des Europarates werden unter anderem Vorwürfe der Opposition bestätigt, wonach die Wahlkommission gegen türkische Gesetze verstieß. Demnach sei es nicht zulässig gewesen, während der Abstimmung die Regeln zu ändern und Wahlzettel ohne amtlichen Stempel als gültig zu werten. Die beiden großen Oppositionsparteien CHP und HDP hatten aus diesem Grund angekündigt, das Ergebnis des Referendums anzufechten. Mehrere Gruppierungen riefen zu Protestkundgebungen auf. Die türkische Wahlkommission hatte zuvor erklärt, die Stimmzettel seien trotz fehlender Behördenstempel "echt und korrekt" gewesen. Präsident Erdogan hat das Verfassungsreferendum nach offiziellen Angaben mit 51,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Noch für heute werden in Ankara Sitzungen des Sicherheitsrates und des Kabinetts erwartet, um den Ausnahmezustand in der Türkei zu verlängern.