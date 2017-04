Das Verfassungsreferendum in der Türkei ist nach Einschätzung von unabhängigen Wahlbeobachtern mangelhaft gewesen.

Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und Abgesandte des Europarates stellen in einem gemeinsamen Bericht Verstöße gegen internationale Standards fest. Im Wahlkampf habe es ungleiche Bedingungen zugunsten der Regierungspartei AKP gegeben. Während der Abstimmung seien zudem Wähler beeinflusst worden. Die Wahlkommission habe außerdem gesetzeswidrig zugelassen, dass Wahlunterlagen ohne amtlichen Stempel akzeptiert wurden. Wegen dieses Vorgehens kündigten die großen Oppositionsparteien CHP und HDP an, das Ergebnis anzufechten. Mehrere Gruppierungen, die sich gegen die Verfassungsänderungen engagiert hatten, riefen zu Protestkundgebungen auf. Nach offiziellen Angaben hat Präsident Erdogan das Referendum mit 51,4 Prozent gewonnen.



Für den Abend werden Sitzungen des türkischen Sicherheitsrates und des Kabinetts erwartet. Voraussichtlich soll der Ausnahmezustand ein weiteres Mal verlängert werden.