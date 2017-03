Die türkische Regierung hat wegen der Kurdendemonstration in Frankfurt am Main den deutschen Botschafter einbestellt.

Ein Sprecher von Präsident Erdogan sagte in Ankara, man habe die Kundgebung auf das Schärfste verurteilt, weil gestern Kennzeichen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK gezeigt worden seien. Deutschland habe damit seinen Namen unter einen weiteren Skandal gesetzt.



Zudem kritisierte der Edogan-Sprecher Äußerungen vom Chef des Bundesnachrichtendienstes, Kahl, zum Putschversuch in der Türkei. Diese seien ein weiterer Hinweis dafür, dass Deutschland die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen unterstütze. Kahl hatte erklärt, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Gülen hinter dem Umsturzversuch stehe. Den Putsch bezeichnete er als willkommenen Anlass für die Regierung in Ankara, ohnehin geplante Massenentlassungen umzusetzen.