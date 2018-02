Ein Jahr ist der deutsch-türkische Journalisten Deniz Yücel nun schon in Haft. Jetzt hat die Regierung in Ankara Hoffnungen auf eine baldige Freilassung genährt. Ministerpräsident Yildirim rechnet nach eigenen Angaben innerhalb kurzer Zeit mit einer Entwicklung in dem Fall.

Yildirim sagte in einem ARD-Interview, er hoffe, dass Yücel bald aus dem Gefängnis komme. Allerdings entscheide darüber nicht die Regierung, sondern die Justiz. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Mützenich sieht dies anders: Er spricht der türkischen Justiz die Unabhängigkeit von der Politik ab. Staatsanwälte und Richter agierten oft im Sinne der Regierung, sagte der Außenpolitiker im Deutschlandfunk. Yücel und viele andere Inhaftierte seien Geiseln der Politik und würden instrumentalisiert. Ähnlich äußerte sich der CDU-Abgeordnete Kiesewetter. Er sagte der 'Heilbronner Stimme', Yücel diene der türkischen Regierung als Faustpfand, um auf anderen Feldern Zugeständnisse zu erpressen. Dies dürfe aber nicht geschehen.



Auch Bundestags-Vizepräsidentin Roth von den Bündnis-Grünen reagierte spektisch auf Yildirims Ausssagen. Er versuche offenbar, vor seinem morgigen Deutschland-Besuch gute Stimmung zu machen, sagte Roth dem NDR. Darauf solle man nicht hereinfallen. Roth forderte, Bundeskanzlerin Merkel müsse bei dem Treffen deutlich machen, dass die anhaltende Haft Yücels ebenso wenig akzeptabel sei wie ganz grundsätzlich der Abbau des Rechtstaats in der Türkei.



Die deutsche Journalistin Mesale Tolu, bis vor kurzem ebenfalls in türkischer Haft, rief die Bundesregierung auf, mehr Druck auf Ankara auszuüben. Milde Töne brächten nichts, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Bundesaußenminister Gabriel forderte erneut ein schnelles rechtstaatliches Verfahren für Yücel.



Der Journalist sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem Terror-Unterstützung vorgeworfen. Bis heute gibt es keine offizielle Anklageschrift.



Im Fall des ebenfalls inhaftierten früheren Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP, Demirtas, verweigerten die türkischen Behörden dem deutschen Botschafter Erdmann heute die Beobachtung des Verfahrens. Der Prozess gegen Demirtas war am Vormittag in Istanbul fortgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.