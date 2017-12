Die Türkei will nach der Entlassungswelle im öffentlichen Dienst im kommenden Jahr mehr als 100.000 neue Beschäftigte einstellen.

Ministerpräsident Yildirim erklärte in der südtürkischen Stadt Kilis, darunter seien 20.000 neue Lehrer und 36.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Auch religiöse Einrichtungen erhalten demnach neues Personal. Seit dem gescheiterten Putsch Mitte des vergangenen Jahres hat die Türkei rund 150.000 Beschäftigte aus dem Staatsdienst entfernt. Den Betroffenen wird Nähe zu Terrorgruppen oder dem im US-Exil lebenden Prediger Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich macht. Erst am Wochenende waren erneut rund 2.700 Entlassungen bekannt gegeben worden.



In der Türkei gilt weiterhin der Ausnahmezustand, in dem unter anderem die Grundrechte eingeschränkt sind. Staatschef Erdogan kann weitgehend mit Notstandsdekreten regieren.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.