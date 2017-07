Ein Jahr nach der Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei will die Regierung die umstrittene Maßnahme erneut verlängern.

Nach Angaben türkischer Medien kündigte Ministerpräsident Yildirim an, er werde einen entsprechenden Vorschlag beim Nationalen Sicherheitsrat einreichen. Anchließend muss auch das Parlament die Verlängerung noch absegnen. Eine Zustimmung beider Gremien gilt als sicher.



Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres ausgerufen und bereits drei Mal verlängert. Er ermöglicht es dem Präsidenten, per Dekret zu regieren. Erst vor wenigen Tagen hatte Erdogan erklärt, die Maßnahme werde erst beendet, wenn - Zitat - die Notwendigkeit für den Kampf gegen Terrorismus schwinde.