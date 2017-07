Kurz vor dem Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei haben Regierungskritiker ein Klima des Misstrauens im Land beklagt.

Der Parlaments-Abgeordnete der Kurdenpartei HDP, Atalan, sagte im Südwestrundfunk, Oppositionsarbeit sei kaum noch möglich. Die Situation habe sich inzwischen so verschlimmert, dass jeder Bürger damit rechnen müsse, angeklagt zu werden. Auch die deutsch-türkische Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, Aras, sprach von einem Klima der Angst. Die Menschen unterhielten sich aus Furcht vor Denunziation nur noch in geschlossenen Räumen.



Seit dem gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Erdogan, der sich morgen zum ersten Mal jährt, haben in der Türkei mehr als 100.000 Staatsbedienstete ihre Stelle verloren, mehr als 50.000 Verdächtige kamen ins Gefängnis. Die meisten Betroffenen sollen zur Gülen-Bewegung gehören, die von Ankara für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird.