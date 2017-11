Die Türkei-Reise von Bundesaußenminister Gabriel ist nach Einschätzung der Grünen Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Der Außenpolitiker Nouripour sagte in Berlin, echte Entwarnung könne jedoch erst gegeben werden, wenn - so wörtlich - "die Geiseln" freigelassen worden seien. Gemeint sind neun deutsche Staatsangehörige, die sich aus politischen Gründen in türkischer Haft befinden. Der SPD-Außenexperte Annen sprach im Zusammenhang mit der Reise Gabriels von erfreulichen Nachrichten. Es scheine sich bis Ankara herumgesprochen zu haben, die einst guten Beziehungen zu Deutschland nicht völlig zu ruinieren.



Gabriel hatte gestern in Antalya mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu vereinbart, den Dialog zwischen beiden Ländern wieder zu vertiefen.