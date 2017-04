Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" beklagt eine nach ihren Worten massive Einschränkung der Medienfreiheit in der Türkei.

Während des gesamten Wahlkampfs für das Verfassungsreferendum habe ein Klima der Einschüchterung geherrscht, teilte die Journalistenorganisation mit. Sie zweifelt die Gültigkeit der Abstimmung an. Die Bürger hätten ohne Zugang zu einem breiten Meinungsspektrum keine informierte Entscheidung treffen können, so "Reporter ohne Grenzen". 150 Medien seien geschlossen worden. Viele Journalisten sind in der Türkei in Haft, darunter auch der deutsch-türkische Reporter Deniz Yücel.



Die Türken stimmen am Sonntag über das Verfassungsreferendum ab, das Staatspräsident Erdogan mehr Macht verleihen würde.