Der Geschäftsführer der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, hält den heute in der Türkei beginnenden Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu für politisch motiviert.

Zusammen mit 17 weiteren Angeklagten muss sich Tolu vor dem Gericht in Silivri bei Istanbul wegen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" verantworten. Dies seien die beiden Standardkeulen, die die türkische Regierung auspacken würde, um regierungskritische Journalisten in der Türkei mundtot zu machen, sagte Mihr im Deutschlandfunk. Keiner der insgesamt 170 inhaftierten Journalisten sei Mitglied einer Terrororganisation, so Mihr. Dennoch dürfe man nicht den Fehler machen, die Pressefreiheit in der Türkei generell für tot zu erklären. Es gäbe nach wie vor Medien wie die Zeitung Cumhuriyet und Journalisten, die die Pressefreiheit lebten und verteidigten.



Die 33-jährige Tolu war Ende April festgenommen worden und sitzt seitdem mit ihrem Sohn im Frauengefängnis Bakirköy in Haft. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Mihr wollte eigentlich den Prozessbeginn für Reporter ohne Grenzen vor Ort beobachten, hat sich aber aufgrund der unsicheren Lage auch für ausländische Journalisten in der Türkei dagegen entschieden.