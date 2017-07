In der Türkei sind in der vergangenen Woche rund 1.100 Menschen festgenommen worden.

Wie das Innenministerium in Ankara heute früh mitteilte, stehen die meisten von ihnen im Verdacht, Verbindungen zur Bewegung des Predigers Gülen zu haben. Weitere 200 seien wegen der Unterstützung der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK festgenommen worden. Außerdem handele es sich um mehrere Verdächtige mit Kontakten zur Terrormiliz IS. Damit sind in der Türkei inzwischen mehr als 50.000 Menschen in Haft, die sich wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor einem Jahr oder wegen mutmaßlicher Verbindungen zu militanten Gruppen verantworten müssen. Auch Bundesbürger sind darunter.