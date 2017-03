SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat die Krise in den Beziehungen der Türkei zu einzelnen EU-Staaten als dramatisch bezeichnet.

Schulz warf der türkischen Regierung vor, diese Beziehungen zum Gegenstand von Wahlkampagnen zu machen. Dies halte er für gefährlich. Zugleich sprach sich der SPD-Politiker für eine gemeinsame europäische Position in dem Streit aus. Bundeskanzleramtsminister Altmaier schloss Auftrittsverbote für türkische Minister in Deutschland nicht grundsätzlich aus. In den vergangenen 60 Jahren habe die Bundesrepublik zwar darauf verzichtet, sagte der CDU-Politiker im rbb-Inforadio. Dies sei aber kein Freibrief für die Zukunft. Eine Rote Linie sei erreicht, wenn gegen deutsche Gesetze verstoßen werde oder Äußerungen in der Sache völlig inakzeptabel seien. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner warnte davor, solche Wahlkampfauftritte zu verbieten. Man dürfe das Spiel nicht spielen, das Präsident Erdogan sich wünsche, sagte Stegner im Deutschlandfunk. Dieser versuche den Konflikt zu eskalieren, um innenpolitisch etwas zu gewinnen.