Im Südosten der Türkei sind bei einem Unglück in einem Bergwerk sechs Arbeiter ums Leben gekommen.

Ein weiterer Mann wurde nach Berichten türkischer Medien verletzt, einer ist noch in dem Kohlebergwerk in der Provinz Sirnak eingeschlossen. Rettungsteams versuchen, ihn zu befreien. Wie es zu dem Teil-Einsturz der Mine kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Das Energieministerium in Ankara erklärte, sie sei illegal betrieben worden und habe bereits 2013 wegen Sicherheitsbedenken die Lizenz verloren.



In der Türkei kam es bereits in der Vergangenheit zu schweren Unfällen im Bergbau. 2014 kamen in Soma in einer Braunkohlemine mehr als 300 Kumpel ums Leben.