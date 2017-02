Türkei Soldatinnen können künftig Kopftücher tragen

Das Kopftuchverbot für Soldatinnen in der Türkei ist aufgehoben worden.

Das teilte Verteidigungsminister Isik mit. Es sei eine Regelung erlassen worden, die es den Frauen in der Armee erlaube, das Kopftuch in Farben der Uniform zu tragen. - Die Türkei ist ein mehrheitlich muslimisches Land mit einer säkularen Verfassung. Unter der Regierung der islamisch-konservativen AKP wurde das Kopftuchverbot in staatlichen Einrichtungen in den vergangenen Jahren nach und nach gelockert.