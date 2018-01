Die SPD-Politikerin Akgün erwartet von der künftigen Bundesregierung einen härteren Kurs im Umgang mit der türkischen Führung.

Im Deutschlandfunk sagte Akgün, sie hoffe, dass Waffenlieferungen in der jetzigen Form unterblieben. Deutschland könne nicht Partei sein für einen Diktator, der Menschen angreife, erklärte Akgün. Sie bezog sich auf den türkischen Präsidenten Erdogan, der eine Militäroffensive im kurdischen Gebiet Nordsyriens angeordnet hatte. Im Zusammenhang mit den Rüstungsexporten in die Türkei äußerte die Politikerin zudem Kritik an ihrer Partei. Die SPD habe an der Stelle "sehr viel falsch gemacht", betonte Akgün. Man habe Ankara all die Jahre viel zu viel durchgehen lassen.

