Türkei Staatsanwalt beantragt Haft für "Welt"-Korrespondent Yücel

Deniz Yücel wird in der Türkei Terrorpropaganda vorgeworfen (dpa/Karlheinz Schindler)

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hat für den deutschen Journalisten Deniz Yücel Haftantrag gestellt.

Über den Antrag müsse nun der Haftrichter entscheiden, berichtet die Zeitung "Die Welt", für die Yücel als Korrespondent in der Türkei tätig ist. Der Antrag auf Untersuchungshaft werde unter anderem mit einem Witz über Kurden und Türken begründet, den der Autor in einem Text zitiert habe.



Yücel verbrachte die vergangenen zwei Wochen in Polizeigewahrsam, nachdem er sich selbst gestellt hatte. Ihm wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Journalistenverbände halten die Anschuldigungen für konstruiert und fordern seine Freilassung. Der 43-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.