Türkei Staatsanwaltschaft für lebenslange Haftstrafen wegen Putsch-Versuchs

Die Angeklagten werden zum Gericht geführt. (AFP)

In der Türkei hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haftstrafen für zahlreiche Verdächtige gefordert, die sich im Juli am Putschversuch beteiligt haben sollen.

Es handelt sich um fast 50 Personen, denen ein Mordkomplott gegen Präsident Erdogan vorgeworfen wird. Die meisten von ihnen sind Soldaten. Drei weiteren wird in Abwesenheit der Prozess gemacht. Laut der Anklage wollten die Beschuldigten Erdogan in einem Hotel in Marmaris töten, wo er in der Nacht des gescheiterten Umsturzes am 15. Juli mit seiner Familie im Urlaub war. Der Staatschef entkam nach eigener Darstellung damals nur knapp dem Tod. Das Gerichtsverfahren findet in der türkischen Stadt Mugla statt.