Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner hat dazu aufgerufen, auf Angriffe türkischer Politiker mit Klarheit und Härte zu reagieren.

Aberwitzige NS-Vergleiche und andere Vorwürfe dürfe man sich nicht bieten lassen, sagte Stegner im Deutschlandfunk. Er warne aber davor, das Provokationsspiel von Präsident Erdogan öffentlich mitzuspielen. Dieser versuche den Konflikt zu eskalieren, um innenpolitisch etwas zu gewinnen. Auf europäischer Ebene müsse man demgegenüber zu einer einheitlichen Haltung finden. Auch der CDU-Europapolitiker Brok forderte eine einheitliche Linie.



Die Niederlande hatten dem türkischen Außenminister Cavusoglu am Wochenende die Einreise verweigert und eine weitere Ministerin ausgewiesen. Dänemark lud Ministerpräsident Yildirim aus, der einen offiziellen Besuch in Kopenhagen geplant hatte. In Schweden und in Frankreich konnten dagegen Auftritte türkischer Politiker stattfinden. Die französische Opposition warf Präsident Hollande vor, damit die europäische Solidarität zu brechen. Außenminister Ayrault betonte dagegen, Frankreich habe sich rechtsstaatlich verhalten.