Der aus türkischer Untersuchungshaft freigelassene Menschenrechtsaktivist Steudtner hat von Einschüchterung und Isolation berichtet.

Er sei im Gefängnis nicht misshandelt, aber ausgesprochen unfreundlich behandelt worden, sagte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". So habe ihn niemand über seine Rechte aufgeklärt. Vielmehr sei er gleich als Spion bezeichnet worden. Sein Körper befinde sich immer noch in einem Zustand ständiger Wachsamkeit.



Steudtner war vor gut einer Woche zusammen mit anderen Menschenrechtlern nach mehr als 100 Tagen Untersuchungshaft freigekommen. Sein Prozess beginnt am 22. November. - Heute kam Bundesaußenminister Gabriel zu einem informellen Treffen mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in Ankara zusammen. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, ging es um die bilateralen Beziehungen und die schwierigen Erwartungen auf beiden Seiten.