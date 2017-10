Nach mehr als drei Monaten wird der in der Türkei angeklagte deutsche Menschenrechtler Steudtner aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Aufhebung der U-Haft beantragt.

Wie ein Gericht in Istanbul am späten Abend entschied, kommen auch sieben seiner Mitangeklagten frei, nicht allerdings der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic. Nach Angaben von Steudtners Anwalt darf er die Türkei verlassen.



Der Prozess gegen ihn hatte gestern begonnen. Die Anklage lautet auf Unterstützung einer Terrororganisation. Steudtner stritt die Vorwürfe zum Auftakt des Verfahrens ab.



Das Gericht setzte den nächsten Verhandlungstermin auf den 22. November fest.