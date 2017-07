Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg an die Opfer erinnert.

Damals wurden 250 Menschen getötet. - Stoltenberg lobte die Bürger, die zur Verteidigung ihrer gewählten Regierung auf die Straße gegangen seien. Er verurteilte jeden Versuch zur Schwächung der Demokratie in den Mitgliedsländern der Nato als inakzeptabel.



In der Türkei wurde mit zahlreichen Veranstaltungen und Umzügen das Scheitern des Umsturzes gefeiert. Die Parlamentsabgeordneten kamen in Ankara zu einer Sondersitzung zusammen. Vor einem Jahr hatten Teile des Militärs versucht, die Macht an sich zu reißen. Dabei wurden Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Die Putschisten griffen unter anderem das Parlament an.



Die Regierung von Präsident Erdogan macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich.