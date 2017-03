Der für morgen geplante Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Cavusoglu in Hamburg ist vorerst abgesagt worden.

Die Veranstaltungshalle in der Hansestadt wurde wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes Mitte erklärte. Presseberichten zufolge suchen die Veranstalter nun nach einer Ausweichmöglichkeit. Cavusoglu will in Hamburg für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum werben. Für Mittwoch ist auch ein Treffen mit Außenminister Gabriel geplant.



Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, Auftritte türkischer Politiker in Deutschland seien innerhalb des geltenden Rechts möglich. Sie wies zugleich den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Erdogan zurück. Die Äußerungen seien nicht zu rechtfertigen, sagte Merkel in Berlin. Besonders traurig sei, dass damit das unendliche Leid der NS-Opfer verharmlost werde. Erdogan hatte nach der Absage von Wahlkampfreden einiger Minister von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen.