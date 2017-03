Der für heute geplante Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Cavusoglu in Hamburg ist weiter fraglich.

Die Veranstaltungshalle in der Hansestadt wurde wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes Mitte erklärte. Ob die Veranstalter einen neuen Tagungsort gefunden haben, ist bislang nicht bekannt. Cavusoglu will in Hamburg für das umstrittene türkische Verfassungsreferendum werben. Für morgen ist auch ein Treffen mit Außenminister Gabriel geplant.



Die Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion im Bundestag, Giousouf, übte Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser gefährde mit seinen Äußerungen den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Erdogan hatte von Nazi-Methoden gesprochen, weil deutsche Kommunen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker aus Sicherheitsgründen abgelehnt hatten.