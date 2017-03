Die Bundesregierung will auch nach dem Karlsruher Urteil zu den umstrittenen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker an der bisherigen Praxis festhalten.

Eine Regierungssprecherin verwies in Berlin auf die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit. Zuvor hatten die Verfassungsrichter entschieden, weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Regierungsmitgliedern den Anspruch, ins Bundesgebiet einzureisen und hierzulande amtliche Funktionen auszuüben.



Die Fraktionschefin der Linkspartei, Wagenknecht, sprach von "dankenswerter Klarheit". Sie forderte die Bundesregierung auf, die Kommunen nicht länger mit dem Problem allein zu lassen. FDP-Chef Lindner kritisierte, die Koalition mache bewusst von ihren Möglichkeiten keinen Gebrauch, die Werbung für eine autoritäre Türkei zu unterbinden. Am Abend wird der türkische Sportminister Kilic zu einer Veranstaltung in Köln erwartet.