Der türkische Verteidigungsminister Isik hält eine Beteiligung Deutschlands am Putschversuch im vergangenen Sommer für möglich.

Er sagte in einem Fernsehinterview, er stelle sich die Frage, ob der deutsche Geheimdienst hinter dem Putsch stecke, wenn der Chef des BND Zweifel daran äußere, dass die Gülen-Bewegung hinter dem Umsturzversuch stehe. Ein Sprecher von Präsident Erdogan kritisierte, Deutschland wolle die Bewegung des Predigers Gülen reinwaschen. Erdogan selbst warf Bundeskanzerin Merkel persönlich Nazi-Mehoden vor, weil in Deutschland mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt wurden.



Streit gibt es auch über die gestrige Kurden-Demonstration in Frankfurt am Main. Erdogans Sprecher sagte, man habe den deutschen Botschafter einbestellt und die Kundgebung aufs Schärfste verurteilt, weil dort Kennzeichen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans gezeigt worden seien. - Ein Polizeisprecher in Frankfurt erklärte, wegen der gezeigten Fahnen mit dem Kopf von PKK-Chef Öcalan werde es Ermittlungsverfahren geben.