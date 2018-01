Die türkische Luftwaffe greift im Kampf gegen kurdische Milizen jetzt auch Stellungen im Nordirak an.

Wie die türkische Armee mitteilte, richteten sich die Angriffe in der Region Zap gegen PKK-Kämpfer. Mehrere Waffenlager seien zerstört worden. Gleichzeitig setzte die Armee ihr Vorgehen im Norden Syriens gegen die Kurden-Miliz YPG in Afrin fort. Ankara betrachtet sowohl die YPG als auch die PKK als Terrororganisationen. - US-Verteidigungsminister Mattis warnte davor, die IS-Miliz könnte die Situation ausnutzen. Er rief die Türkei zur Zurückhaltung auf.



Der Nahost-Experte Lüders sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die YPG werde nach ihrem erfolgreichen Kampf gegen den IS jetzt fallengelassen. Faktisch seien die Kurden so etwas wie nützliche Idioten gewesen. Aus amerikanischer Sicht sei Ankara im Zweifelsfall der wichtigere Verbündete, auch wenn das türkische Vorgehen in Syrien völkerrechtlich als Angriffskrieg zu werten sei. Die YPG könne deshalb von den USA genausowenig mit Unterstützung rechnen wie von der EU oder Russland, meinte Lüders.

