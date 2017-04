Bei der Volksabstimmung in der Türkei zeichnet sich eine Mehrheit für die von Präsident Erdogan angestrebte Verfassungsänderung ab.

Medienberichten zufolge liegen nach Auszählung von rund drei Viertel der Stimmen die Befürworter mit knapp 55 Prozent vorn.



Mit der geplanten Änderung würde in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt, das die Machtbefugnisse des Staatschefs deutlich erweitert. Das Amt des Ministerpräsidenten würde abgeschafft. Kritiker befürchten eine autoritäre Ein-Mann-Herrschaft Erdogans. Menschenrechtler und Vertreter der Opposition berichten unterdessen von Unregelmäßigkeiten bei der Volksabstimmung. So sei Beobachtern der Zugang zu Wahllokalen verweigert oder nur mit Verzögerung erlaubt worden. Außerdem sollen in mehreren Provinzen Wähler zur offenen Stimmabgabe gezwungen worden sein. Die größte Oppositionspartei CHP sprach von Rechtsverstößen zugunsten der Regierung und stellte die Legitimität der Abstimmung in Frage.



Aus einem Wahllokal in der südöstlichen Provinz Diyarbakir wurde ein gewaltsamer Zwischenfall gemeldet. Dort sollen mehrere Menschen in Streit geraten und mit Messern sowie Schusswaffen aufeinander losgegangen sein. Nach Agenturberichten wurden dabei drei Menschen getötet.



Insgesamt waren in der Türkei und im Ausland gut 58 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des TV-Senders Habertürk bei 86 Prozent.