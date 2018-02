US-Außenminister Tillerson ist zu Gesprächen in der Türkei eingetroffen.

Für den Abend ist eine Zusammenkunft mit Präsident Erdogan geplant, morgen will Tillerson seinen Kollegen Cavusoglu treffen. Ankara hatte Washington heute erneut dazu aufgefordert, die Unterstützung für die politischen und militärischen Organisationen der Kurden in Syrien einzustellen. Die USA müssten die gelieferten Waffen zurücknehmen, sagte Verteidigungsminister Canikli. Ferner sollten sie die Kurdenmiliz YPG aus dem Bündnis im Kampf gegen die IS-Terroristen ausschließen. Tillerson, der zuvor im Libanon zu Besuch war, sagte vor seinem Ablug nach Ankara, sein Land habe den Kurden keine schweren Waffen geliefert und könne daher auch keine zurücknehmen.



Die USA arbeiten im Kampf gegen den IS mit den sogenannten Syrisch-Demokratischen Kräften zusammen. Dieses Bündnis wird von der YPG dominiert. Die Türkei startete Anfang des Jahres eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.