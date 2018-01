Für den Flugzeugunfall in der nordtürkischen Stadt Trabzon am Samstagabend ist möglicherweise ein technischer Fehler verantwortlich.

Das teilten Ermittler mit. Nach Aussage der Piloten habe ein plötzlicher Schub im rechten Triebwerk dafür gesorgt, dass ihr Flugzeug nach der Landung von der Rollbahn abkam. Die Boeing 737 war daraufhin einen steilen Abhang hinuntergerutscht und nur wenige Meter vor dem Meer zum Stehen gekommen. Die türkische Luftfahrtbehörde will nun auch die Blackboxdaten auswerten.



Die Maschine gehört der privaten Fluglinie Pegasus, die auch Ziele in Deutschland anfliegt. Nach Angaben des Unternehmens blieben alle 168 Menschen an Bord unverletzt. Sie konnten das Flugzeug über Notrutschen verlassen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.