Der türkische Präsident Erdogan will die Militäroffensive in Syrien trotz Kritik aus den USA ausweiten.

Recep Tayyip Erdogan drohte der syrischen Kurdenmiliz YPG mit einer großflächigen Bekämpfung. Nach der Region Afrin will er Stellungen in der Region Manbidsch angreifen. Dort sind US-Soldaten stationiert.



US-Präsident Trump forderte Erdogan auf, jegliche Aktion zu unterlassen, durch die es zu einem direkten Konflikt mit US-Soldaten kommen könnte. Die zunehmende Gewalt in Afrin untergrabe gemeinsame Ziele in Syrien, sagte Trump laut einer Mitteilung aus Washington in einem Telefonat mit Erdogan.



Für die USA ist die Kurdenmiliz YPG ein wichtiger Partner in Syrien im Kampf gegen den IS - für die türkische Regierung ist sie eine Terrororganisation.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.