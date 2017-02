Türkei Über 400 mutmaßliche IS-Anhänger bei Razzien festgenommen

In der Türkei gab es landesweit Razzien der Polizei. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In der Türkei hat die Polizei nach Medienberichten bei landesweiten Razzien mehr als 420 mutmaßliche Anhänger der IS-Terrormiliz festgenommen.

150 davon seien in der südtürkischen Provinz Sanliurfa nahe der syrischen Grenze in Gewahrsam genommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur DHA. Weitere Polizeieinsätze habe es in den Städten Istanbul, Izmir, Adana und Konya gegeben. Allein in Ankara sollen die Einsatzkräfte 60 mutmaßliche IS-Unterstützer festgesetzt haben. Nach Angaben der amtlichen Agentur Anadolu handelt es sich bei den Festgenommenen nicht um türkische Staatsbürger.