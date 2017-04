Das Vorstandsmitglied der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), Bülent Güven, sieht die Türkei nach dem Verfassungsreferendum nicht auf dem Weg in eine Diktatur.

Güven sagte im Deutschlandfunk, das neue Präsidialsystem stärke die Gewaltenteilung sogar noch. So bekomme das Parlament etwa bei der Ernennung von Richtern künftig mehr Mitspracherecht. Seiner Ansicht nach stellt das Wahlergebnis deshalb keine Beschneidung der türkischen Demokratie dar. Zudem werde das neue System dem Land langfristig mehr politische und wirtschaftliche Stabilität bringen, betonte Güven. Westlichen Medien und Politikern warf der UETD-Vertreter vor, die Inhalte der geplanten Verfassungsänderung verkürzt und einseitig darzustellen.



Rechtswissenschaftler der Universität Nürnberg-Erlangen kommen in einer Analyse der Verfassungsänderungen zu einem anderen Ergebnis. Ihre Auswertung in türkischer und deutscher Sprache zeigt eine Schwächung der Gewaltenteilung auf. Die UETD steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe.