Der CSU-Innenpolitiker Uhl hat sich gegen einen Abzug der Bundeswehr-Soldaten vom Nato-Stützpunkt Konya in der Türkei ausgesprochen.

Das Besuchsrecht des Parlaments sei nicht so wichtig, als dass man dafür die Treue zum Nato-Bündnis opfern müsse, sagte Uhl im Deutschlandfunk. Es gehe um einen geschickten Umgang mit den Provokationen des türkischen Präsidenten Erdogans. Dessen Stilmittel sei außenpolitische Unberechenbarkeit, sagte der CSU-Politiker. Bundeskanzlerin Merkel hatte in der ARD auf dem Besuchsrecht für Bundestagsabgeordnete bei den deutschen Soldaten in Konya bestanden.



Die türkische Regierung hatte einen Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Nato-Stützpunkt zunächst genehmigt, dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben.