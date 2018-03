Das türkische Parlament hat einer Gesetzesänderung zugestimmt, die unter anderem Wahlbündnisse erlaubt.

Wenn künftig bei Wahlen ein Bündnis aus mehreren Parteien zusammen zehn Prozent erreicht, haben automatisch alle Einzelparteien die geltende Zehn-Prozent-Hürde überwunden. Die regierende AKP will Beobachtern zufolge mit der Änderung der nationalistischen MHP zum Einzug ins Parlament verhelfen und damit die Macht von Präsident Erdogan absichern. Vorgesehen ist auch, dass die zentrale Wahlleitung Stimmbezirke zusammenlegen und Wahlurnen in andere Bezirke bringen lassen kann. Die kurdische Opposition befürchtet, dass Wahlurnen insbesondere aus den Bezirken weggeschafft werden könnten, in denen sie besonders stark ist.



Nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses gab es im Parlament handgreifliche Auseinandersetzungen.

