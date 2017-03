Die Person Geert Wilders hat nach Einschätzung des niederländischen Politologen Nijhuis den Streit um Wahlkkampfauftritte türkischer Poiltiker in den Niederlanden eskalieren lassen.

Die Regierung in Den Haag wolle zeigen, dass sie sich nicht von der Türkei vorführen lasse, sagte Nijhuis im Deutschlandfunk. So wolle sie dem Rechtspopulisten Wilders den Wind aus den Segeln nehmen und zeigen, dass sie Rückgrat besitze. Ohne den Wahlkampf im eigenen Land hätte man im Streit mit der Türkei wohl eher auf Deeskalation gesetzt, vermutet Nijhuis.



Der Politikwissenschaftler erwartet nicht, dass sich das niederländisch-türkische Verhältnis in den kommenden Tagen normalisieren wird. Der türkische Präsident Erdogan brauche den äußeren Feind, um im eigenen Land die Reihen für ein Ja zum Verfassungsreferendum zu schließen.