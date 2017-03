Union und SPD haben die Absage von weiteren Wahlkampfauftritten türkischer Regierungsvertreter in Deutschland begrüßt.

Unionsfraktionschef Kauder sagte in Berlin, er sei froh über diese Entscheidung. Die erneuten Nazi-Vorwürfe der türkischen Regierung seien schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. SPD-Fraktionschef Oppermann erklärte, die durch die Wahlkampfauftritte entstandenen Konflikte hätten dem deutsch-türkischen Verhältnis geschadet.



Zuvor hatte eine Sprecherin der Union Europäisch-Türkischer Demokraten in Köln erklärt, die türkische Regierung habe entschieden, dass es vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April keine weiteren Wahlkampfauftritte mehr geben solle. Die Verfassungsreform sieht weitreichende Befugnisse für den Staatspräsidenten vor.