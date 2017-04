In der Türkei wird nach dem knappen Sieg von Präsident Erdogan beim Verfassungsreferendum der landesweite Ausnahmezustand verlängert.

Dieser soll nach einem Beschluss der Regierung weitere drei Monate gelten. Nötig ist noch die Zustimmung des Parlaments. In Istanbul und anderen türkischen Städten demonstrierten gestern Abend tausende Menschen gegen die Regierung und warfen ihr Wahlbetrug vor. Beobachter der OSZE hatten zuvor von Unregelmäßigkeiten gesprochen. Präsident Erdogan wies die Kritik zurück.



US-Präsident Trump gratulierte seinem türkischen Kollegen zum Ausgang des Verfassungsreferendums. Trump habe Erdogan die Glückwünsche telefonisch übermittelt, teilte das Weiße Haus in Washington mit. In anderen Ländern war die Zustimmung einer knappen Mehrheit der Türken zu einer deutlichen Ausweitung der Macht des Präsidenten überwiegend mit Zurückhaltung oder gar Bedauern aufgenommen worden.