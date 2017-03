Die türkischen Behörden haben dem Bundestagsabgeordneten der Linken, Jan van Aken, nach eigener Darstellung einen Besuch der auf dem Luftwaffenstützpunkt Konya statonierten deutschen Soldaten verweigert.

Dies sei ihm durch das Auswärtige Amt mitgeteilt worden, sagte van Aken der Zeitung "Die Welt". Der Linken-Politiker wollte den türkischen Luftwaffenstützpunkt Konya besuchen, den zweiten Standort mit Bundeswehrsoldaten neben Incirlik. Van Aken kritisierte, mit dem Besuchsverbot suche die türkische Regierung eine weitere Eskalation mit Deutschland. Die Bundeswehrsoldaten beteiligen sich in Konya und Incirlik am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz IS.



Der türkische Staatspräsident Erdogan kündigte an, vor dem Verfassungsreferendum Mitte Mai im europäischen Ausland aufzutreten. Welches Land er besuchen will, sagte Erdogan im Fernsehinterview mit dem staatlichen Sender TRT nicht. Er appellierte aber an die Millionen im Ausland lebenden Türken, wählen zu gehen, egal welche Hindernisse es gebe.



Die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Ausland haben in den vergangenen Tagen zu massiven Irritationen im Verhältnis zu Ankara geführt. Die der Regierungspartei AKP nahestehende Organisation Union Europäisch-Türkischer Demokraten kritisierte Auftrittsverbote in Deutschland. Das Vorstandsmitglied der UETD, Bülent Güven, sagte im Deutschlandfunk, wenn die hier wahlberechtigten 1,4 Millionen Türken abstimmen dürften, dann müsse man auch zulassen, dass die Parteien die Wähler informierten. Güven wies zudem darauf hin, dass auch andere türkische Parteien - etwa die oppositionelle HDP - in Deutschland Wahlkampfveranstaltungen organisierten. Außerdem garantiere das Grundgesetz die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, betonte Güven.