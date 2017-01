Türkei Verfassungsreform liegt bei Erdogan - bald Termin für Referendum

Geteilt in zwei unversöhnliche Lager: Das Parlament in Ankara, die Große Nationalversammlung der Türkei. (picture alliance / dpa / EPA FILE)

In der Türkei ist der umstrittene Entwurf für eine Verfassungsreform Präsident Erdogan vorgelegt worden.

Die Änderungen waren vom Parlament gebilligt worden und sollen dem Staatschef eine erhebliche Ausweitung seiner Machtbefugnisse sichern. In Kraft treten können sie jedoch erst nach einem positiven Votum der Bevölkerung in einem Referendum. Nach Angaben von Ministerpräsident Yildirim soll der Volksentscheid in der ersten Aprilhälfte stattfinden. Über den genauen Termin befindet die türkische Wahlkommission.



Hinter den Plänen stehen die regierende AKP sowie die nationalistische MHP. Die Mitte-Links-Partei CHP und die kurdische HDP kritisieren, die Macht des Parlaments werde zu sehr beschnitten. Es drohe ein Systemwechsel hin zu einer Ein-Mann-Herrschaft.