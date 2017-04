Die EU-Staaten sind die wichtigsten Wirtschafts- und Handelspartner der Türkei. Etwa die Hälfte aller Im- und Exporte wickelt die Türkei mit der EU ab. Für den Wahlkämp­fer Recep Tayyip Erdoğan scheint das nicht zu zählen, wenn er deklariert:

"Wir haben es mit einem Kontinent zu tun, der in jeder Hinsicht immer weiter ver­fault. Und weil ihnen das auch bewusst ist, versuchen sie es zu vertuschen, indem sie Fremdenhass, Türken- und Islamfeindlichkeit schüren."

Die türkische Wirtschaft ist offiziellen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr um durch­schnittlich 2,9 Prozent gewachsen. Die Quote drohte niedriger auszufallen, aber Anka­ra wählte eine von Fachleuten in Zweifel gezogene neue Berechnungsmethode.

Wirtschaftslage derzeit kritisch

Präsi­dent Erdoğan weiß, dass er von vielen Wählern am Erfolg seiner Wirtschaftspo­litik ge­messen wird. Die regierungsnahe Presse lobt die Erfolge. Der Wirtschaftsexperte Ne­cep Bağ­a­­oğlu von der Germany Trade Invest GmbH beurteilt die Lage der Wirtschaft anders:

"Ich würde mal sagen, kritisch. Desaströs wäre etwas übertrieben."

Die Arbeitslosigkeit ist binnen Jahresfrist um 3 Prozent auf jetzt 12,7 Prozent gestie­gen. Die Inflation ist auf 11,3 Prozent geklettert. Die Landeswährung hat seit Sommer vergangenen Jahres um knapp ein Drittel an Wert verloren.

"Einerseits will die Regierung die Wirtschaft und die lahmende Konjunktur ankur­beln durch niedrigere Zinsen, durch Mehrausgaben des Staates und so weiter. Andererseits führt der Wechselkursrutsch - also die Abwertung der türkischen Lira - zu einer Ko­stensteigerung bei den Importen."

Bei den Importen geht es nicht nur um Konsum- und Gebrauchsgüter, betont Ne­cep Bağ­a­­oğlu. Die türkische Industrie ist zur Fertigung eigener Produkte stark von Impor­ten abhängig.

"Man ist sehr stolz, dass die Auto-Exporte unheimlich hoch sind und voranschreiten. Wenn man aber bedenkt, dass da immer noch mindestens 60 Prozent importierte Anteile drin sind - das sind Technologieprodukte wie Motor oder Getriebe, die nicht in der Türkei hergestellt werden - dann sieht man, wo das Problem liegt."

Sprung vom Billiglohnland zum Industriestandort

Die Wertschöpfung aus eigener Kraft ist im internationalen Vergleich mit knapp elf Prozent eher gering. Gleich­zeitig empfiehlt sich die Türkei aufgrund der in den ver­gan­genen Jahren gestiegenen Einkommen nicht mehr als Billig­lohnland. Die Türkei müsse den Sprung vom Billiglohnland zum Industriestandort schaffen, meint Wirt­schafts­experte Bağ­a­­oğlu:

"Dazu braucht man ein gutes Bildungssystem und man braucht Forschung, Und da ist die Türkei sehr schwach. Das Bildungssystem ist nicht gut, nicht Praxis orien­tiert, und die Forschungsaufwendungen sind viel zu niedrig."

Hinzu kommen die Säuberungen und Entlassungen an den Schulen und Universitäten des Landes, die das Bildungsniveau weiter nach unten zu drücken drohen. Kritik und Mahnungen aus Europa weist Präsident Erdoğan brüsk zurück:

"Wir sprechen uns nach dem 16. April."

Nach dem Referendum würden Rechnungen beglichen und die EU müsse für viele Unverschämtheiten bezahlen. Bis dahin und wahrscheinlich auf darüber hinaus:

"Ist die ganze Wirtschaft, sind viele Investoren in Wartestellung momentan."

Rechtsunsicherheit und politische Instabilität schaden der Wirtschaft – egal wo. Unter­nehmer wollen wissen, woran sie sind.

Erdoğan verspricht wirtschaftlichen Aufschwung

"Wir haben in den letzten Wochen und Monaten staatliche Übernahmen von Firmen und so weiter gehabt. Das sind natürlich keine guten Beispiele, die ausländische Firmen dazu ermutigen, in die Türkei zu kommen. Zumal es viel Konkurrenz gibt. Es gibt ja viele andere Länder, wo man investieren kann. Das ist ja nicht nur die Türkei", sagt Bağ­a­­oğlu.

Präsident Erdoğan verspricht, dass es nach einem Ja für seine Allmachtswünsche wirt­schaftlich bergauf gehen werde. Spötter kommentieren dieses Versprechen mit den Worten, wer die Absätze an seinen Schuhen vorne trage, der habe immer das Gefühl, dass es bergauf gehe.