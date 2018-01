Der türkische Vormarsch gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien und dem Irak führt auch zu Spannungen in Deutschland.

Der Koordinationsrat der Muslime zeigte sich besorgt. Sprecher Altug rief zu Respekt und Toleranz auf. Der Konflikt dürfe nicht nach Deutschland hineingetragen werden. Altug verurteilte vor allem die Angriffe auf zwei Moscheen des türkisch-islamischen Ditib-Verbands in Leipzig und Minden. Diese waren in der Nacht zu Montag beschmiert sowie Fenster eingeworfen worden. Kritiker warfen dem Verband vor, zu Gebeten für einen Sieg der türkischen Soldaten über die Kurden aufgerufen zu haben. Ditib hatte diesen Vorwurf zurückgewiesen.



Zudem hatte es in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten Proteste von Kurden gegen das Vorgehen der Türkei gegeben. Am Flughafen Hannover kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit einer pro-türkischen Gruppe. Der kurdische Verband Nav-Dem rief für Samstag zu einer Demonstration in Köln auf. Ein Polizeisprecher sagte, die Organisation habe 15.000 Teilnehmer angemeldet. Es könnten auch einige Tausend mehr werden. Die Sicherheitskräfte rechneten mit einem Großeinsatz.



Nav-Dem ist nach eigenen Angaben ein Dachverband vieler lokaler Kurdenorganisationen. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes steht er der verbotenen PKK nahe. In dem Aufruf zur Demonstration heißt es: "Weil Deutschland indirekt eine Kriegspartei in Afrin ist, gilt es den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen und unseren Protest auf die Straße zu tragen. Es sei die "nahezu bedingungslose politische Rückendeckung aus Berlin, die Ankara überhaupt erst dazu ermutigt hat, einen derartigen Völkerrechtsbruch zu unternehmen."



Der Verband hatte im September 2017 in Köln ein Festival veranstaltet, bei dem trotz Verbotes Flaggen des inhaftierten PKK-Führers Öcalan gezeigt wurden. Als Folge war der deutsche Botschafter ins türkische Außenministerium einbestellt worden.



Die Türkei geht seit Tagen mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vor. Der Einsatz stößt international auf Kritik. Während Ankara die YPG als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK betrachtet, sehen die USA sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS in der Region. Nach Schätzungen der UNO versuchen rund 6.000 Bewohner der Region Afrin, sich in umliegenden Dörfern oder der Großstadt Aleppo in Sicherheit zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.