In der Türkei finden heute vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.

Umfragen zufolge geht Staatspräsident Erdogan von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP als Favorit in die Abstimmung. Er hatte im Wahlkampf die Entwicklung der Wirtschaft und den Ausbau der Infrastruktur in den Mittelpunkt gestellt. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ince, forderte dagegen die Rücknahme des umstrittenen Präsidialsystems und versprach, den Ausnahmezustand aufzuheben. Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit und schließen um 16 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreichen, findet am 8. Juli eine Stichwahl statt.

