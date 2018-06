Bei den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei ist es nach Angaben der Opposition und von Wahlbeobachtern zu Unregelmäßigkeiten im Südosten des Landes gekommen.

Ein Sprecher der größten Oppositionspartei CHP teilte mit, in der Provinz Sanliurfa sei versucht worden, Beobachter mit Schlägen, Drohungen und Angriffen von den Wahlurnen fernzuhalten. Nach Berichten einer regierungskritischen Plattform stimmten teilweise Männer für ihre Frauen ab. Außerdem sei ein Wähler verprügelt worden. Der Vorsitzende der türkischen Wahlkommission sprach von sicherheitsrelevanten Vorfällen in der Provinz. Die notwendigen Maßnahmen seien eingeleitet worden.



Knapp 60 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

