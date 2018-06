Die Linken-Politikerin Dagdelen hat den Ablauf der Wahlen in der Türkei kritisiert.

Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Abstimmungen seien weder fair noch frei gewesen. Mit Manipulationen habe Erdogan sein Ziel, ein autoritäres Präsidialsystem, erreicht. Der Grünen-Politiker Özdemir meinte, wenn der Wahlkampf einigermaßen fair verlaufen wäre, hätte Erdogan die Macht abgeben müssen. Er hoffe, dass die Oppositionsparteien CHP und HDP das Licht der Demokratie in der Türkei hochhielten. Ausdrücklich beklagte er das Wahlverhalten der Türken in Deutschland, die zu 66 Prozent Erdogan wählten.



Die AfD-Politikerin Weidel erklärte, in der Türkei sei die Demokratie gefährdet. Auch befürchte sie, dass künftig innertürkische Konflikte verstärkt auf Deutschlands Straßen ausgetragen würden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.