Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei verlangt die EU-Kommission eine Untersuchung der Manipulationsvorwürfe.

Internationale Beobachter hätten Unregelmäßigkeiten festgestellt, die von den türkischen Behörden geprüft werden müssten, sagte Kommissionssprecher Schinas in Brüssel.



Die türkische Oppositionspartei CHP will noch heute die Annullierung des Referendums beantragen. Auch die türkische Anwaltskammer hat nach eigenen Angaben gravierende Gesetzesverstöße ausgemacht. Dazu gehöre etwa die Entscheidung der Wahlkommission, auch ungestempelte Stimmzettel zu akzeptieren. In Ankara rief Ministerpräsident Yildirim die Opposition auf, das Ergebnis des Referendums zu respektieren. Das Regierungslager hatte die Abstimmung dem vorläufigen Ergebnis zufolge mit 51,4 Prozent gewonnen.