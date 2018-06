In verschiedenen deutschen Städten haben Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan dessen Wiederwahl gefeiert.

In Berlin gab es einen Autokorso mit rund einhundert Fahrzeugen. In der Innenstadt musste der reguläre Verkehr teilweise umgeleitet werden. Auch in Duisburg feierten mehr als tausend Anhänger des wiedergewählten türkischen Staatschefs dessen Sieg. Zeitweise blockierten sie eine Straße. Die Polizei war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.



In der Nacht hatte die türkische Wahlkommission offiziell den Sieg Erdogans bestätigt. Er habe im ersten Durchgang mit 52,2 Prozent die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten, teilte der Leiter der Behörde, Güven, mit.



Die Opposition zweifelt das Ergebnis an, nach dem der sozialdemokratische Kandidat Ince mit knapp 31 Prozent auf den zweiten Platz kam. Ince selbst will sich am Vormittag zu dem Ergebnis äußern. Wahlbeobachter hatten vor allem im Südosten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten berichtet. - Bei der parallel stattfindenden Parlamentswahl wurde die AKP zwar wieder stärkste Kraft, braucht aber für eine Mehrheit ihren Bündnispartner, die nationalistische MHP. Auch die pro-kurdische HDP schaffte es über die Zehn-Prozent-Hürde ins Parlament, obwohl sie von den Medien vollständig ignoriert worden war.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.