Nach der Absage von zwei Wahlkampfauftritten in Nordrhein-Westfalen will der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci morgen nun doch in Köln sprechen.

Nach Angaben der Polizei ist er für eine Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt angekündigt. Auf der Facebook-Seite der Jugendorganisation der Union Europäisch-Türkischer Demokraten heißt es, Zeybekci werde über das geplante Präsidialsystem in der Türkei informieren. Außerdem will er ein Grußwort bei einem Konzert in Leverkusen sprechen. Zuvor hatten die Behörden Auftritte des Ministers in Köln und Frechen verhindert. Auch in anderen deutschen Städten waren Reden türkischer Regierungsmitglieder abgesagt worden. Der türkische Ministerpräsident Yildirim und Bundeskanzlerin Merkel haben inzwischen miteinander telefoniert. Um das Thema soll es auch am Mittwoch beim geplanten Treffen der beiden Außenminister Gabriel und Cavusoglu gehen.